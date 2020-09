COVID-19: casos em alguns bairros de Contagem cresceram até 60%

(foto: PMC/Divulgação) , município localizado na região metropolitana de Belo Horizonte, registrou um crescimento de 22% nos casos confirmados de COVID-19 entre o dia 19 de agosto e 4 de setembro. Nesta terça-feira (8), a Secretaria Municipal de Saúde divulgou um novo balanço, compreendendo este período, que mostra que o bairro Cidade Jardim Eldorado permanece na liderança nas confirmações da doença na cidade. , município localizado na região metropolitana de Belo Horizonte, registrou umnos casos confirmados deentre o dia 19 de agosto e 4 de setembro. Nesta terça-feira (8), a Secretaria Municipal de Saúde divulgou um novo balanço, compreendendo este período, que mostra que o bairropermanece nanas confirmações da doença na cidade.

No levantamento apresentado no dia 18 de agosto, o bairro da regional Eldorado tinha 234 casos. No mapeamento de setembro subiu para 370 registros confirmados, uma elevação de quase 60% nos positivados, bem acima do crescimento geral do município.

Ambos os bairros concentram a maior parte das indústrias, comércio e circulação da cidade. Com a flexibilização das atividades econômicas, aumentou-se o fluxo de pessoas nestas localidades, mesmo até em bairros considerados dormitórios.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ações para o combate à proliferação do vírus, como a testagem rápida dos usuários que apresentem sintomas, possibilitam a checagem do desenvolvimento do vírus na cidade e as medidas de prevenção.

O Jardim Novo Progresso foi outro bairro que ganhou destaque negativamente nos dois últimos levantamentos. Em agosto, ocupava a sexta posição, com 138 casos. Menos de um mês depois aparece em quarto lugar, com 200 casos, uma alavancada de 45% nos positivados.

Em Petrolândia os registros também estão em elevação. O bairro não aparecia na relação dos 20 mais confirmados em agosto. No levantamento de setembro está na 19ª posição, com 93 confirmações.

Três centenas de óbitos

De acordo com o boletim epidemiológico municipal, divulgado nesta terça-feira, Contagem bateu um triste recorde: 300 óbitos, cinco a mais do que no último dia 6. Até o momento são 7.905 casos confirmados de COVID-19, 56.311 registros notificados da doença e dois óbitos em investigação.

Números de Contagem

20 bairros com maior número de casos confirmados (setembro)

1. Cidade Jardim Eldorado: 370

2. Industrial: 285

3. Parque Riacho das Pedras: 259

4. Parque Nosso Progresso: 200

5. Jardim Riacho das Pedras: 191

6. Novo Eldorado: 187

7. Nacional: 182

8. Jardim Laguna: 178

9. Nova Contagem: 166

10. Santa Cruz Industrial: 152

11. Parque Xangri-la: 143

12. Fonte Grande: 140

13. Tropical: 134

14. Inconfidentes: 129

15. Riacho das Pedras: 123

16. Água Branca: 120

17. Jardim Industrial: 116

18. Plano Diretor de Contagem: 103

19. Petrolândia: 93

20. Oitis: 92





20 bairros com maior número de casos confirmados (agosto)

1. Cidade Jardim Eldorado: 234

2. Industrial: 182

3. Parque Riacho das Pedras: 163

4. Jardim Laguna: 149

5. Nacional: 143

6. Parque Novo Progresso: 138

7. Jardim Riacho das Pedras: 135

8. Nova Contagem: 132

9. Novo Eldorado: 115

10. Parque Xangri-lá: 107

11. Santa Cruz Industrial: 106

12. Riacho das Pedras: 99

13. Tropical: 95

14. Inconfidentes: 88

15. Industrial São Luiz: 83

16. Oitis: 82

17. Jardim Industrial: 81

18. Fonte Grande: 80

19. Água Branca: 78

20. Parque São João: 73





Casos confirmados por regionais (setembro)

1. Eldorado: 1.393

2. Ressaca: 1.371

3. Sede: 1.195

4. Industrial: 1.032

5. Riacho: 929

6. Nacional: 886

7. Petrolândia: 537

8. Vargem das Flores: 489





Casos confirmados por regionais (agosto)

1. Ressaca: 1.121

2. Eldorado: 1.052

3. Sede: 910

4. Industrial: 769

5. Nacional: 746

6. Riacho: 721

7. Petrolândia: 413

8. Vargem das Flores: 358