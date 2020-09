Polícia Civil prende seis por crime cibernético em Papagaios

Imagem meramente ilustrativa (foto: Reprodução/Pixabay)



Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça-feira (8), nas cidades de Papagaios e Pompéu, no Centro-Oeste do estado, contra autores de crime cibernético, cometido contra um casal, na primeira cidade. A operação foi batizada de Honor.









Depois de quatro meses de investigações, os policiais conseguiram identificar os responsáveis pelo crime: um rapaz de 19 anos, que teria conseguido o vídeo da vítima, ilicitamente, e passou a compartilhar em uma rede de amigos. Cinco desses amigos, de 22, 26, 30, 37, e 50 anos espalharam o vídeo.





Nas buscas realizadas na casa dos suspeitos, foram apreendidos aparelhos celulares, pen drives e microcomputadores. Além disso, no imóvel de um dos suspeitos, foi apreendida uma pequena porção de maconha.





Segundo o delegado Douglas Taveira, da Delegacia de Papagaios, todo o material apreendido será submetido à análise da perícia técnica. Ao final do inquérito policial, os investigados poderão responder pelo crime de divulgação de imagem de conteúdo pornográfico sem o consentimento da vítima, o que está previsto no Artigo 218-C, do Código Penal. A pena pode chegar a cinco anos de prisão.





No total, 15 policiais civis e cinco viaturas das Delegacias de Papagaios, Pará de Minas e Pompéu participaram das investigações.