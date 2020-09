Sesc Venda Nova oferece atendimentos de saúde gratuitos à população

(foto: Sesc/Divulgação)

Mesmo durante a pandemia, é importante manter a rotina de saúde em dia. Por isso, as Unidades Móveis de Saúde do Sesc unidade Venda Nova, oferecem a partir desta terça-feira (8), serviços variados, como consultas e exames, com todos os cuidados para atender em segurança à população. O agendamento deve ser feito com antecedência por telefone.





Os serviços serão oferecidos gratuitamente por meio das unidades móveis do "OdontoSesc", dedicada aos cuidados com a saúde bucal; "Sesc Saúde Mulher', com foco de atuação no rastreamento do câncer do colo do útero e de mama; e "MedSesc Oftalmologia", unidade móvel de saúde dos olhos. A iniciativa integra o projeto Sesc Praça da Saúde e os caminhões ficarão lotados no Sesc Venda Nova, até 11 de dezembro.

O OdontoSesc oferecerá tratamentos de cáries extensas, cirurgias simples como extrações e restos radiculares, além de abcessos intra oral e pulpites (inflamação da polpa dentária). Já o MedSesc Oftalmologia realizará consultas e exames complementares, além de prevenção de doenças oculares. A Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher oferecerá às mulheres atendidas exames citopatológicos (Papanicolau) e mamografia.

Como participar

Praça da Saúde no Sesc Venda Nova

Data: 08/09 a 11/12

Endereço do Sesc Venda Nova: Rua Maria Borboleta, s/n - Novo Letícia

Telefone para agendamentos: (31) 3048-7407.

Atendimentos: A partir do dia 10/09, de segunda a sexta, das 7h às 19h; e aos sábados, das 8h às 17h.

Sobre o projeto

O Sesc Praça da Saúde é um projeto que leva atendimento por meio das Unidades Móveis de Saúde do Sesc e busca ampliar o acesso a%u0300 saúde de forma gratuita aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes e, preferencialmente, para o público em situação de vulnerabilidade social, aos pais e alunos do Colégio Sesc, Projeto Habilidades de Estudo (PHE), Cria Sesc, idosos +60, Rede Sesc de Ação Comunitária, além do público geral.

A iniciativa é uma realização do Sesc e conta com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Em todos os atendimentos, o Sesc segue os protocolos de segurança e higiene, conforme decretos municipais e determinação da Secretaria Estadual de Saúde.





Nos meses de Campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, serão oferecidas consultas com médicos do “Sesc Centro de Excelência em Saúde” de diferentes especialidades, como cardiologia, ginecologia, oftalmologia e dermatologia.