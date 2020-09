Combinação entre cerveja e ciência é tema de festival no Sul de Minas

Varginha sedia o festival que visa popularizar a ciência (foto: Prefeitura de Varginha/divulgação)

O debate, que terá transmissão virtual, será em um local apropriado: um conhecido restaurante da cidade. Tornar a ciência acessível ao público, de maneira descontraída e informal fora do ambiente acadêmico em locais como bares e restaurantes, é o objetivo do Festival Pint of Science, que prosseguirá na cidade do Sul do estado até quinta-feira (10).

O festival surgiu em 2012, na Inglaterra, idealizado por um grupo de pós-doutorandos do Imperial College, Instituto de Medicina de Tecnologia de Londres. Eles acreditavam ser necessário proporcionar discussões científicas fora do ambiente acadêmico.

O evento chegou ao Brasil em 2015. “O clima dos bate-papos é bem informal, diferentemente dos congressos e seminários acadêmicos, exatamente porque o objetivo é atrair a atenção das pessoas que não fazem parte do meio acadêmico, mas são curiosos pelas Ciências”, afirma o Professor Hélio Lemes, da Universidade Federal de Alfenas (Unifal-MG), que coordena a atividade.

Nesta terça-feira, a partir das 19h, estará em debate o tema “Ciência na Cerveja”. Será discutido pelo mestre cervejeiro Alexandre Maciente, pela doutora em microbiologia Beatriz Borelli (diretora de um laboratório de cerveja) e pelo professor da Unifal Gabriel Hornink (doutor em Ciências).





Brinde e conhecimento

“Cerveja e Ciência estão muito mais próximas do que você imagina. Venha fazer um brinde com a gente”, convidam os organizadores do evento.



Eles lembram que haverá abordagem sobre a química e a biologia envolvidas na cerveja, mas com a participação de “alguém que cria a magia do sabor, misturando os ingredientes para criar receitas perfeitas: o mestre cervejeiro”.

Ressaltam que serão discutidos os aspectos científicos que garantem a qualidade e o desenvolvimento da variedade de cervejas em um mercado bastante tradicional e que está em rápido crescimento.

Nesta quarta (9), a partir das 19h, o assunto em discussão será “Agro é Tech”. Na quinta, o tema “Pint of Milk”, numa versão infantil, com a participação de quatro cientistas e especialistas em comunicação.

Festival Pint of Science:

Para assistir, acesse o link bit.ly/pintvarginha