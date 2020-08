'Os jovens estão relaxando, abrindo mão da prevenção', diz secretário de saúde de Varginha

No período de 20 dias, número de jovens e adolescentes contaminados em Varginha saltou de 74 para 131 (foto: Google Street View/Reprodução)

O número de jovens e adolescentespelo novoem Varginha, no Sul de Minas, tem chamado a atenção das autoridades. “Vimos que os jovens estão relaxando, abrindo mão da, minimizando as estatísticas, se sentindo fora dos grupos de risco e voltando para uma normalidade que ainda não é permitida”, alerta o Secretário Municipal de Saúde, Luiz Carlos Coelho.

Levantamento divulgado no dia 31 de julho (foto: Prefeitura de Varginha)

Os dados aparecem nossemanais divulgados pela. No comparativo entre os dias 31 de julho e 21 de agosto, o número de jovens contaminados aumentou de 61 para 110. O número também cresceu entre os adolescentes. Nesse mesmo período foram oito casos novos. No geral, entre 10 a 29 anos, os casos desaltaram de 74 para 131.

Último boletim semanal divulgado no dia 21 de agosto (foto: Prefeitura de Varginha)

De acordo com o secretário, uma das causas pode estar relacionada ao crescimento de denúncias dena cidade. “Só no último fim de semana,, recebemos 40envolvendo jovens”, completa.

O secretário explica que mesmo estando fora do grupo de risco, os jovens e adolescentes precisam se preocupar. “A COVID-19 pode ter manifestações graves nos adolescentes e nas crianças, quando a doença evolui de uma maneira não satisfatória. Temos adolescentes internados. Não é porque é de uma faixa etária mais jovem que a coisa vai terminar bem. Não é bem assim”, ressalta o secretário.

Em relação ao último boletim municipal divulgado, Varginha segue com 616 casos confirmados do novo coronavírus, sendo 26 mortes causadas pela doença. “Reiterando, as medidas de prevenção contra a COVID-19 precisam ser intensificadas. Não é o momento para relaxamento. Estamos vivendo um momento pandêmico”, finaliza secretário.