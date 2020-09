Norte de Minas sofre com efeitos da estiagem prolongada

Barragem do Bico da Pedra (foto: Oliveira Júnior/divulgação) Igam), por meio de portaria, declarou a situação crítica de escassez hídrica na Barragem do Bico da Pedra, construída no Rio Gorutuba, entre os municípios de Janaúba, no Norte de Minas. Com a medida, o órgão ambiental impôs restrições do uso da água do reservatório, para os seus diversos fins, inclusive para o abastecimento humano.



O Instituto Instituto Mineiro de Gestão das Águas (), por meio de portaria, declarou a situação crítica dena Barragem do Bico da Pedra, construída no, entre os municípios de Janaúba, no Norte de Minas. Com a medida, o órgão ambiental impôs restrições do uso da água do reservatório, para os seus diversos fins, inclusive para o abastecimento humano.

A barragem do Bico da Pedra é o maior reservatório do Norte de Minas. Garante abastecimento de duas cidades – Janaúba (67,8 mil habitantes) e Nova Porteirinha (7,5 mil habitantes) -, além de fornecer água para a manutenção dos plantios no projeto de irrigação do Gorutuba, que tem cercas de 1,2 mil produtores. A maioria deles se dedica à produção de banana.



Atualmente, o reservatório está com cerca de 15% de sua capacidade. A redução do nível do barragem se acentuou depois que o Rio Gorutuba, que foi perene e caudaloso no passado, sofreu uma diminuição do seu volume há cinco anos, praticamente parando de correr durante os momentos da seca – atual período.



De acordo com ambientalistas, a “seca” do Rio Gorutuba foi provocada pela retirada da vegetação nativa e pela implantação da monocultura do eucalipto na região de sua nascente, próximo ao distrito de Catuni, no município de Francisco Sá, no Norte de Minas. O Gorutuba faz parte da Bacia do Rio São Francisco – deságua no Rio Verde Grande, afluente do Velho Chico.

As restrições

Com a declaração de escassez hídrica pelo Igam na Barragem do Bico da Pedra, o volume diário outorgado para a captação de agua no reservatório para o consumo humano, dessedentação animal e abastecimento público deverá ser reduzido em 25%. A retirada do recurso hídrico deverá ser diminuídas em 25% para irrigação e em 30% para o consumo industrial e agroindústria. Para as demais finalidades, a captação de água no reservatório terá que ser reduzida em 50%.