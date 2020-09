COVID-19: Decreto libera 'peladas' em Montes Claros, mas com restrições

Quadras esportivas sintéticas voltam a funcionar em Montes Claros (foto: Luiz Ribeiro/D.A Press)

A Prefeitura de, no, publicouquedas quadras poliesportivas e a realização de show artísticos, casas de festas e eventos privados com até 30 pessoas, a

As medidas consistem na quinta etapa do plano de flexibilização das atividades econômicas, denominado “Plano Avança Moc, com Responsabilidade”. Também está permitida a realização de campeonatos esportivos (sem a presença de público).

As práticas esportivas coletivas estavam proibidas desde que foram adotadas as primeiras medidas de isolamento social na cidade, em 17 de março, visando a prevenção contra a transmissão do novo coronavírus (COVID-19).

Asnas quadras esportivas sintéticas de futebol alugadas poderão ocorrer, mas desde que obedecendo a um protocolo com uma série de restrições, visando impedir a propagação do coronavírus. Uma delas é que os praticantes do futebol deverão chegar às quadras devidamente uniformizados e, após os jogos, não poderão utilizar vestiários nem chuveiros nos espaços esportivos.

O uso de bebedouros nos espaços também é proibido. Na entrada dos campos sintéticos os “peladeiros” deverão ser submetidos a testes para medição de temperatura corporal. Nos locais também terão que ser disponibilizados álcool em gel, água e sabão.

Dono de uma quadra de futebol sintética na cidade, o empresário Cristiano Dias Júnior afirma que os empresários do setor estão dispostos a seguir todos os protocolos de segurança. Ele reclama que os proprietários das quadras esportivas amargaram muitos prejuízos durante os quase seis meses em que suas atividades foram paralisadas.

No dia 24 de agosto passado, os empresários do setor fizeram uma carreata, seguida de manifestações em frente à prefeitura e à casa do prefeito da cidade, Humberto Souto (Cidadania).

Na ocasião, eles solicitaram a reabertura das quadras esportivas para aluguel, mediante o cumprimento de protocolo de segurança e cuidados para evitar o contágio do coronavírus, o que não foi aceito.

A Prefeitura de Montes Claros publicou o novo decreto da quinta etapa da flexibilização das atividades econômicas no municípios depois que, na quinta-feira (3), o Comitê Estadual Extraordinário COVID-19 decidiu da “migração” do Norte do estado da “onda amarela” (permite o funcionamento dos serviços não essenciais) para a “onda verde” (permissão do funcionamento dos serviços não essenciais com alto risco de contágio).

Embora o novo decreto tenha permitido o retorno do funcionamento das quadras alugadas para o futebol e dos campeonatos esportivos (sem público), os clubes sociais de Montes Claros continuam fechados.