Feriadão: bares e restaurantes estão liberados no Leste de Minas

Os supermercados de Ipatinga, inclusive o do Shopping Vale do Aço, vão abrir no feriadão, assim como os bares e os restaurantes (foto: Shopping do Vale/Divulgação)

O feriadão da Independência, que prolonga o fim de semana até segunda-feira (7), terá grande parte do comércio varejista do Vale do Aço de portas abertas. Supermercados, açougues, casas de carne, mercearias, peixarias, hortifrutis, sacolões e varejões têm autorização para funcionar, conforme acordo trabalhista entre o Sindcomércio e sindicatos dos trabalhadores.



Em Ipatinga, o comércio poderá atender aos clientes das 8h às 18h, enquanto em Coronel Fabriciano e Timóteo a abertura das lojas está permitida das 8h às 14h.





“Todos os cuidados contra a COVID-19 continuam, como a higienização dos caixas e das maquininhas de cartão, de carrinhos de compras, corrimãos e pisos. Os empresários também têm feito o controle de pessoas dentro das lojas, bem como há grande preocupação com o distanciamento nas filas e gôndolas”, explicou o presidente do Sindcomércio, José Maria Facundes.





Para que possa abrir as portas, o supermercadista deverá solicitar Certidão de Regularidade junto ao Sindcomércio, por meio dos telefones 3821-9020, 3842-2040 e 3849-4490, ou do e-mail contato@sindcomerciova.com.br





No Shopping Vale do Aço, a Praça de Alimentação funcionará das 12h às 21h nesta segunda-feira, enquanto a abertura das lojas “não essenciais” é facultativa ao empresário, ou seja, está proibido o uso da mão de obra dos empregados, mas o funcionamento pode ocorrer com os proprietários na linha de frente. Em razão da pandemia do novo coronavírus, o cinema permanece fechado.





Feriadão em Valadares





Em Governador Valadares o comércio do segmento alimentação vai funcionar durante o feriadão. Bares e restaurantes funcionam sem restrições de horário, porém, seguindo os protocolos para enfrentamento do novo coronavírus.



Os supermercados estarão abertos das 7h às 22h na segunda-feira (7). O GV Shopping também vai abrir a praça de alimentação das 12h às 20h, e o Hipermercado vai funcionar de 8h às 20h.