Confira o que abre e fecha na Zona da Mata durante o feriado

Em Muriaé, os bares não vão poder abrir no feriado. No fim de semana, funcionamento é permitido até as 23h (foto: Tulio Santos/EM/DA Press)

Em Muriaé

Restrições em Viçosa

Namineira, durante o feriado de 7 de setembro, bares eem geral seguem as regras fixadas pelos decretos municipais vigentes, com relação à abertura e horários de funcionamento. Devido ao anúncio, nessa quarta-feira, do Comitê Extraordinário, do Governo de Minas – no qual foi permitido a alguns municípios da área relaxarem o isolamento –, é aguardada a publicação do decreto estadual para que as administrações municipais possam manifestar adesão ou não.Enquanto isso, em, bares e restaurantes estão autorizados a funcionar com base no Decreto Municipal 8.817, por meio do qual foram determinados os horários e protocolos sanitários, conforme cada subclasse de estabelecimentos.Já o comércio, ainda de acordo com a legislação local, pode abrir das 9h às 13h, somente no. O poder público municipal aguarda a publicação do decreto estadual para aderir à do programa Minas Consciente para iberarao vivo nos bares e restaurantes.Já em, a intenção é manter postura mais restritiva frente à COVID-19, pois a cidade está na Onda Amarela.e hipermercados podem abrir, no sábado, das 8h às 20h, bem como armazéns,, mercearias e hortifrutigranjeiros.Padarias, das 6h às 20h, no sábado, e domingo, das 6h às 13h. Bares e lanchonetes, somente, proibido consumo no local, em qualquer horário ou dia da semana.Restaurantes, atendimento presencial somente de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h. Vedado o self-service e autorizadas as entregas, todos os dias, das 7h às 22h. No feriado, esses estabelecimentos seguem esses horários, exceto os, que não têm autorização para funcionar.Bares, restaurantes e estabelecimentos comerciais vão poder abrir, no sábado e domingo, em Muriaé, até às 23h. No Dia da Pátria, somente ospoderão funcionar nesse horário, os bares não foram incluídos.Conforme a Resolução municipal 19/2020, última determinação sobre o assunto, durante os feriados fica autorizado, exclusivamente, em horário livre, funcionamento de, postos de gasolina, padarias, funerárias, distribuidoras de gás e água potável, chaveiros, serviços de táxi e congêneres, cantinas hospitalares, clubes sociais e restaurantes.Entre as cinco cidades da região, Viçosa tem a postura mais restritiva. Os bares não estão autorizados a funcionar. Já o comércio em geral não abree feriado.No sábado, é permitido funcionamento das 9h às 13h e, durante a semana, das 9h às 18h.Na segunda-feira, restaurantes que estiverem autorizados a funcionar – aprovados em vistoria técnico-sanitária prévia feita por fiscais da prefeitura – vão poder abrir as portas. Ode horário de funcionamento vai até meia-noite.