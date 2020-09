Muro de arrimo desaba no Bairro Glória, em Belo Horizonte

(foto: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais/Divulgação)

Umaque estava sendo construída em uma obra no, Região Noroeste de Belo Horizonte, desabou e assustou os moradores, por volta das 14h desta sexta-feira (4).De acordo com as primeiras informações, o chamado para o Corpo de Bombeiros informava de que seria o desmoronamento de uma edificação inteira, mas, na verdade, umcaiu.Operários perceberam que o muro, usado para conter o terreno quando se inicia uma construção, não iria suportar. Eles se afastaram e esperaram até que caísse.Quatro viaturas dos bombeiros foram ao endereço, na Rua Teerã e, segundo a corporação, não houve necessidade de procurar por vítimas, já que ninguém ficou ferido.A Defesa Civil foi acionada para avaliar se há risco de comprometimento mais grave nos imóveis ao redor.