Moradores de rua suspeitos de matar colega em briga são presos em Lavras

A vítima foi atingida por uma faca no tórax e no braço (foto: Reprodução/ Internet) moradores em situação de rua suspeitos de matarem um colega durante uma briga foram presos, na madrugada desta sexta-feira (4), em Lavras, no Sul de Minas Gerais. O crime ocorreu por volta das 4h, na Travessa Guadalupe, na região central da cidade. Doissuspeitos de matarem um colega durante uma briga foram presos, na madrugada desta sexta-feira (4), em, no Sul de Minas Gerais. O crime ocorreu por volta das 4h, na Travessa Guadalupe, na região central da cidade.



Uma testemunha revelou à Polícia Militar (PM) que também era colega da vítima e que faziam apresentações artísticas nos semáforos do município. Além disso, ela disse que, há três dias, um terceiro homem teria se juntado a eles.





De acordo com a PM, os moradores em situação de rua consumiram bebida alcoólica na noite anterior e depois dormiram. Durante a madrugada, tiveram uma briga e um dos suspeitos teria esfaqueado a vítima. Os golpes foram deferidos no tórax e no braço.





Ainda segundo a testemunha, o criminoso fugiu logo após ter esfaqueado o homem.





Após o acontecimento, a vítima foi socorrida por uma viatura do Corpo de Bombeiros e conduzida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lavras, porém deu entrada no hospital já sem vida.





A polícia descobriu o envolvimento do segundo suspeito no crime. Os dois, de origem colombiana, foram presos.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.