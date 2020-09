Fornecedores mineiros serão privilegiados nas ações de reparação em Brumadinho

Ações de reparação vão dar preferência ao mercado mineiro (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Produtos e serviços para os projetos de reparação em Brumadinho e região poderão trazer mais oportunidades ao mercado mineiro e privilegiar assim a economia local fragilizada pelo rompimento da Barragem B1 da Mina Córrego do Feijão e pelas perdas com o isolamento para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) iniciou o Projeto Compre Bem Virtual com a mineradora Vale para selecionar 84 fornecedores mineiros inscritos para rodadas de negócios de forma on-line.Nesta quarta-feira (2) e quinta-feira (3) as empresas participantes apresentaram, em nove mesas de reuniões, as soluções propostas para algumas das principais frentes do trabalho de reparação da mineradora: Engenharia e Gerenciamento; Obras Prediais e Urbanísticas; Obras de Infraestrutura; Obras de Saneamento; Soluções para saneamento sustentável; Soluções para recuperação de áreas degradadas; Soluções de Dragagem; Soluções de tecnologia e inovação; e Fornecimento de insumos sustentáveis.Para o gerente executivo Obras de Reparação da Diretoria de Reparação e Desenvolvimento da Vale, Rogério Galvão, a parceria com a FIEMG qualifica os fornecedores. “Uma das nossas premissas nas obras em Brumadinho é privilegiar a contratação de pessoas da região e empresas de Minas Gerais. O Projeto Compre Bem e a parceria com a FIEMG nos ajuda a qualificar de forma mais eficiente fornecedores mineiros que possam oferecer soluções sustentáveis para a Reparação. Ao mesmo tempo, esse tipo de iniciativa privilegia os trabalhadores locais e fomenta o desenvolvimento da indústria mineira, gerando emprego e renda dentro do Estado, que são objetivos fundamentais do nosso trabalho”, afirma.A mineradora determinou uma série de requisitos para que as empresas participantes possam compor o quadro de fornecedores. "A Vale viu no projeto Compre Bem uma oportunidade de prospecção, em um espaço curto de tempo, de potenciais fornecedores que pudessem se enquadrar dentro destes requisitos", afirma Junia Cerceau, gerente de Atração de Negócios e Investimentos da FIEMG.