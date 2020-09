COVID-19: municípios do Norte de Minas recebem ventiladores pulmonares

Equipamentos foram entregues em solenidade que contou com as presenças de lideranças e secretários municipais de saúde









No Norte do estado, além das cidades de maior porte e de um hospital de campanha, os aparelhos foram destinados à pequenos municípios com estrutura mínima de atendimento à saúde e que não possuem hospitais.





Nesta situação se enquadram os municípios de Curral de Dentro (7,72 mil habitantes) e Berizal (4,7 mil habitantes). Foram doados quatro ventiladores para o Centro de Enfrentamento da COVID-19 instalado em Curral de Dentro. Para o Centro de Saúde de Berizal foram destinados dois aparelhos.

A entrega dos respiradores mecânicos aos representantes dos hospitais e dos municípios ocorreu durante solenidade realizada nesta segunda-feira (31), na sede da Fiemg Regional Norte em Montes Claros, seguindo as normas de distanciamento. Participaram do evento lideranças políticas e empresariais, prefeitos e secretários municipais de saúde.





Na oportunidade, por meio de videoconferência, o presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, destacou o esforço das indústrias mineiras no auxílio do Governo Estadual no combate a pandemia do novo coronavírus.





Roscoe lembrou que, com a parceria da Federação com a empresa Tacom, dentro do Projeto Inspirar, cada ventilador mecânico, tem valor bem abaixo do preço de mercado - em torno de R$ 100 mil.

SOBRECARGA

O presidente interino da Fiemg Regional Norte, Ricardo Alencar Dias, ressaltou a entidade se esforçou para atender as necessidades da região durante a pandemia, procurando suprir a deficiências de atendimento às pessoas contaminadas com o novo coronavírus.





“Esses respiradores vão também evitar que os hospitais de Montes Claros sejam sobrecarregados com pacientes que possam vir de cidades que não tinha o equipamento, mas agora terão”, disse Alencar Dias. Ele lembrou ainda que após a pandemia, esses respiradores permanecerão nos hospitais que os receberam para o atendimento de rotina.





Municípios e hospitais contemplados com os ventiladores





Foram doados pela Fiemg 50 ventiladores pulmonares para unidades de saúde de Montes Claros: Hospital Aroldo Tourihonho (10), Hospital Mário Ribeiro (10), Santa Casa (5), Hospital Dilson Godinho (5), Hospital Universitário Clemente de Faria (5) e Hospital de Campanha da Unidade Padrão de Atendimento – UPA Chiquinho Guimarães (15).





Além das centros de saúde de Curral de Dentro e Berizal, foram destinados equipamentos para hospitais dos seguintes municípios: Coração de Jesus, Hospital São Vicente de Paulo (6); Janaúba, Hospital Regional (8); Januária, Hospital Municipal (6); Monte Azul, Fundação Hospitalar Domingos de Deus Correia (6); Porteirinha, Hospital São Vicente de Paulo (6); Taiobeiras, Hospital Santo Antônio (2); e Bocaiúva, Hospital Municipal Doutor Gil Alves (2).