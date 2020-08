Em diferentes investidas, policiais militares apreendem 120 quilos de maconha

(foto: PMMG/Divulgação )

Em duas prisões em pontos diferentes da cidade, a Polícia Militar (PMMG) apreendeu 120 quilos de maconha. A primeira apreensão aconteceu no Bairro Concórdia. Durante uma ronda de rotina no bairro, policiais do comando Águia, comandados pelo tenente Rocha Júnior, foram informados de que um grande carregamento de drogas havia chegado ao bairro.





Diante da informação, os policiais pediram reforço, com a chegada de mais três viaturas, perfazendo um total de 16 policiais, que cercaram uma casa próximo ao Bairro Urca, prendendo em flagrante um homem. Com ele, foram encontradas 40 barras de maconha, totalizando 60 quilos da droga.





Pouco tempo depois, na Rua Barão de Petrópolis, no Bairro Itatiaia, a partir de uma denúncia anônima, policiais militares do 16º BPM, prenderam um homem de 40 anos, que estava num Fiat Palio, onde transportava 60 quilos de maconha.