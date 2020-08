Mulher sai para comprar drogas em Uberaba, se irrita com demora e ateia fogo no local

Chamas acabaram provocando danos na estrutura da casa (foto: Divulgação/CBMMG) incêndio atingiu um imóvel que funciona como ponto de drogas no Bairro Serra Dourada, em Uberaba, no Triângulo, na noite dessa quarta-feira (26). O fogo teria sido causado por uma mulher ainda não identificada, que se irritou com a demora para receber os entorpecentes que havia comprado. Umatingiu um imóvel que funciona como ponto deno Bairro Serra Dourada, em Uberaba, no Triângulo, na noite dessa quarta-feira (26). Oteria sido causado por uma mulher ainda não identificada, que se irritou com a demora para receber os entorpecentes que havia comprado.









A casa tinha cinco cômodos e as chamas se concentraram na sala de estar e no quintal, localizado nos fundos do imóvel. Os Bombeiros conseguiram conter o fogo, mas foram constatados diversos danos estruturais. Uma parede da casa chegou a desabar.

Imóvel sofreu danos estruturais (foto: Divulgação/CBMMG)

A Defesa Civil já isolou o local para realizar a vistoria. A Polícia Civil investigará o caso.