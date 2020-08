Homem é preso suspeito de abusar sexualmente da filha de 10 anos em Poços de Caldas

Suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Poços de Caldas (foto: Portal Poçoscom/Divulgação)

Um homem, de 37 anos, suspeito dedade, em, no Sul de Minas, foina tarde dessa quarta-feira (26). De acordo com a polícia, a prisão aconteceu na cidade de Jataizinho, no Paraná. O homem não é o pai biológico da criança, mas registrou a menina ainda bebê.

Segundo as investigações, o crime vem acontecendo há aproximadamente um ano, mas a polícia só tomou conhecimento em agosto. “Os outros filhos do casal alertaram a mãe da criança sobre o comportamento estranho do pai com a filha. Após ser questionada, a menina confirmou os abusos, que ocorriam desde 2019”, diz nota publicada pela Polícia Civil.

A Polícia Civil instaurou um inquérito, mas como o suspeito estava foragido, a Polícia Judiciária representou pela expedição de mandado de prisão. “No começo deste mês, a Polícia Militar de Minas Gerais esteve na casa do suspeito para prendê-lo, mas o indivíduo conseguiu fugir”, diz investigador por telefone.

Em seguida, a polícia descobriu que o suspeito estava escondido no interior do estado do Paraná. “A Delegacia da Mulher consegui identificar o homem e achou o endereço da mãe biológica do suspeito em Jataizinho. Com precisão, pediram apoio a Polícia Militar do Paraná. Os militares conseguiram prender o suspeito no endereço indicado. A Polícia Civil de Poços de Caldas já foi buscar o homem.”, completa.

De acordo com o Conselho Tutelar da cidade, a família está recebendo apoio psicológico e está sendo assistida pelos conselheiros.

Ainda segundo a polícia, o homem deve ser apresentado e ouvido no fim da tarde desta quinta-feira (27).