Dupla é presa após furtar 30kg de cabos de energia no Barroca; veja vídeo

A dupla foi localizada por militares da 125ª Companhia do 22º Batalhão. Os homens tentaram desovar os materiais furtados e fugir, mas foram alcançados pelos policiais.





O furto de cabeamento é um crime comum que causa sérios prejuízos para cofres públicos e para estabelecimentos da capital. Geralmente os materiais são revendidos para ferros-velhos, que os derretem e os transformam em matéria-prima para novos cabos.

Dois homens foram presos na manhã desta quinta-feira (27) após serem pegos no flagra com cerca de 30kg de cabos defurtados. Afoi roubada da Rua Viamão, no Barroca, e a dupla foi localizada na Avenida Silva Lobo, próximo ao local do crime.