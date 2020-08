Motorista foge após atropelar dois pedestres no Anel Rodoviário; um dos homens morreu

(foto: Google Street Viwe/Reprodução) Câmeras de segurança podem ajudar a polícia a identificar o motorista de um carro que atropelou dois pedestres no Anel Rodoviário na noite dessa quarta-feira (27). Um dos homens, de 40 anos, morreu no local e o outro, de 55, ficou gravemente ferido. O condutor fugiu sem prestar socorro após o acidente. de segurança podem ajudar a polícia a identificar o motorista de um carro que atropelou dois pedestres no Anel Rodoviário na noite dessa quarta-feira (27). Um dos homens, de 40 anos,no local e o outro, de 55, ficou gravemente ferido. O condutor fugiu sem prestar socorro após o acidente.









O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o médico constatou a morte da de Reinaldo. Já Edilson sofreu diversas fraturas e foi hospitalizado em estado grave.





Uma testemunha que passava de moto pelo local viu o momento do acidente, mas não conseguiu identificar as características do veículo.



Uma outra testemunha que trabalhava em uma empresa nas proximidades ouviu o barulho da colisão e foi até o local ver o que teria acontecido, mas o motorista já havia fugido. Câmeras dessa empresa podem ter flagrado o acidente o que poderá ajudar na identificação do atropelador.









*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira