PM prende suspeito de participar de chacina contra família em Itabirito

Maconha apreendida em mata seria de homem envolvido em chacina de Itabirito, segundo a PM (foto: Divulgação/Polícia Militar)

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (25) sob acusação de participação no assassinato de quatro pessoas da mesma família em Itabirito, na Região Central do estado, no dia 8.

De acordo com a PM, o suspeito foi detido em uma comunidade conhecida com Marzagão, em Itabirito. Com ele, a guarnição apreendeu 55 tabletes deescondidos em uma mata.

O detido ficou sob responsabilidade da Polícia Civil. Com ele, a PM informou que pôde apurar mais informações ligadas à chacina ocorrida no início do mês.

O assassinato das quatro pessoas aconteceu na noite do dia 8, na Rua Padre José Torquato, Vila José Lopes. Morreram no local dois homens, de 43 e 20 anos, e dois adolescentes, de 16 e 17 anos.

Também ficaram feridas uma adolescente de 14 anos e duas mulheres de 20.





Relato de testemunhas

Testemunhas contaram à polícia que um carro preto estacionou em frente à residência e dois homens desceram atirando. Entraram pela garagem.



Dentro da casa seguiram os disparos. Quando a polícia chegou ao local, encontrou um homem morto na garagem e outros três sem vida no interior da casa.

Os homicídios aconteceram por causa da briga por um ponto de venda de drogas. À época, a polícia encontrou na residência 51 pedras de crack e 12 buchas de maconha.