Operação da PM termina com cinco presos e 400 quilos de maconha apreendidos em BH

Cinco homens foram presos, entre eles um idoso de 70 anos, em uma operação contra o tráfico de drogas na Vila Embaúbas, Região Oeste de Belo Horizonte. A ação ocorreu na noite dessa terça-feira e 400 quilos de maconha foram apreendidos. Houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido.



Segundo a Polícia Militar (PM), a operação foi desencadeada após várias denúncias sobre um local onde ocorrida distribuição de drogas para toda a cidade. Em incursão aos becos da vila, eles flagraram um homem de 30 anos entregando uma sacola para outro. Ele foi abordado e, dentro da embalagem, havia 12 barras de maconha. No momento da abordagem policial, o suspeito estava sob escolta de criminosos que atiraram contra os policiais e fugiram pelos barracões da comunidade. Os militares revidaram os disparos, mas ninguém foi atingido. Dois homens de 27 anos foram detidos na entrada de um dos becos. Eles apresentavam escoriações e precisaram ser levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Barreiro.









Com ajuda da equipe das Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), os policiais encontraram um endereço onde havia um forte cheiro de maconha. Lá, eles foram atendidos por um homem de 70 anos, que disse não haver nada ilícito na casa. No entanto, em um quarto dos fundos, 200 barras de maconha foram localizadas, além de 307 buchas e 90 porções da mesma droga, duas balanças e uma faca. O idoso disse que não sabia a origem do material e também foi detido.





Na ação também foram apreendidos seis celulares e o total de R$ 1.007. Todos os homens detidos e o material apreendido foram levados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil (Ceflan) 3.