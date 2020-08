Com geadas, temperaturas chegam perto de 0°C no Sul de Minas; veja vídeos

Carro coberto por gelo em Maria da Fé, durante o amanhecer desta terça (foto: William Siqueira/Divulgação) geadas vêm se tornando cenário praticamente comum no Sul de Minas durante o inverno deste ano. No amanhecer desta terça-feira (25) não foi diferente: o gelo tomou conta da paisagem em Maria da Fé, na Serra da Mantiqueira, onde as temperaturas mínimas chegaram a 0,8°C. Asvêm se tornando cenário praticamente comum nodurante odeste ano. No amanhecer desta terça-feira (25) não foi diferente: otomou conta da paisagem em Maria da Fé, na Serra da Mantiqueira, onde aschegaram a 0,8°C.

Paisagem de Maria da Fé tomada por gelo (foto: William Siqueira/Divulgação)

O frio intenso também foi sentido em outras localidades do Sul do estado, como Caldas, que registrou mínima de 0,9°C, e Monte Verde, com 3,3°C. Veja nos vídeos:

As geadas cobriram carros na região



Ainda que sem geadas, as temperaturas também foram baixas nas principais cidades da região. Segundo o Climatempo, a mínima em Poços de Caldas foi de 2°C, e em Varginha, de 4°C.

A geada é um fenômeno natural em que camadas de cristais de gelo são formadas diante das baixas temperaturas combinadas com tempo seco. Sem nebulosidade para reter a radiação solar, as superfícies perdem energia e a umidade congela quando entra em contato com o solo.

A previsão para o Sul de Minas é de céu claro a parcialmente nublado ao longo todo o dia. A máxima na região não deve ultrapassar os 23°C.

