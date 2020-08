Graças a duas denúncias, PM faz apreensão de drogas em Itajubá e Manhuaçu

Cão Aquiles ajudou a farejar as drogas no Sul de Minas (foto: PM/Divulgação)



A segunda-feira foi agitada em Itajubá, onde uma carga de drogas que seguia de Poços de Caldas para a cidade foi interceptada, e em Manhuaçu, onde um traficante, de 20 anos, foi preso em flagrante.

Na manhã desta segunda-feira, policiais militares de Itajubá receberam a informação de que uma carga de drogas seria entregue em Poços de Caldas e de que o transporte seria feito por um Chevrolet Cobalt Branco. A partir daí, foi montada uma operação para a interceptação do veículo, próximo à cidade de Piranguinho. Ao receber ordem para estacionar, o motorista da Cobalt iniciou uma fuga, em alta velocidade.





Ele conseguiu chegar a Itajubá, onde uma nova barreira tinha sido montada, mas ele conseguiu escapar, entrando na cidade. Ao passarem pelo Bairro Nossa Senhora de Lourdes, um dos ocupantes do veículo arremessaram três sacos grandes dentro do terreno de uma casa.





A fuga prosseguiu e, ao chegarem ao Bairro Vista Alegre, foram interceptados e presos. Na busca realizada na casa do Bairro Nossa Senhora de Lourdes, os policiais encontraram 47 barras de maconha nos sacos.





Com a ajuda de um cão farejador, no carro, que tinha como motorista um homem de 26 anos, foram localizados 22 pinos de cocaína, 18 pedras de crack, 30 buchas de maconha, cinco pedras brutas de crack e sete aparelhos celulares.





Com o segundo ocupante do Cobalt, um homem de 39 anos, foi localizada durante a busca pessoal a quantia de R$ 160. Os dois suspeitos de tráfico foram levados, com a droga aprendida, para a Delegacia de Polícia.

Manhuaçu

A prisão em Manhuaçu aconteceu a partir de uma denúncia de tráfico. Com a ajuda de um cão farejador, chamado Aquiles, foram localizados meia barra, três tabletes e cinco buchas de maconha na Rua da Caixa D’água, no Bairro Santa Luzia. O dono da casa, um homem de 20 anos, foi levado para a Delegacia de Manhuaçu.