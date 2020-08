Polícia esclarece latrocínio ocorrido em setembro de 2019 em Ouro Branco

Investigações apontaram que Beira Mato, como era conhecido, teria ido ao encontro dos dois traficantes para adquirir drogas (foto: Divulgação/PCMG)



A morte de um dependente químico ocorrida em setembro do ano passado na cidade de Ouro Branco, na Região Central de Minas, foi esclarecida pela Polícia Civil, com a prisão dos dois principais suspeitos, após cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão.As investigações concluíram que Ronaldo Ferreira Magalhães, conhecido como “Ronaldo Beira Mato”, foi vítima de latrocínio (assassinato seguido de roubo).

Na época do crime, o corpo da vítima foi encontrado dias depois da morte, em adiantado estado de decomposição, em um terreno baldio do Bairro Luzia Augusta.





Segundo o delegado Marcelo Fonseca Prado, que comandou as investigações, a vítima foi dada como desaparecida. Na época do crime, devido ao estado do corpo, somente com um exame antropológico foi possível confirmar a identidade do homem, informou o policial.



As apurações apontaram que Beira Mato, como era conhecido, teria ido ao encontro dos dois acusados, que eram traficantes, para adquirir drogas. “A vítima foi ao encontro dos suspeitos levando o valor aproximado de R$ 16 mil e foi morta por disparos de arma de fogo”, disse o delegado.





Em cumprimento a dois mandados de prisão e a sete de busca e apreensão, foi apreendida uma pistola .380, R$ 9 mil em dinheiro, diversos celulares, um aparelho detector de calor infravermelho e munição. Participaram da ação 31 policiais, entre civis e militares, em 10 viaturas, além do apoio da Rocca, da Polícia Militar.