Batida entre carretas deixa homem morto em Minas

Acidente aconteceu depois que uma das carretas rodou na BR-265 (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um homem de 35 anos morreu na tarde desta segunda-feira (24) entre as cidades São João del-Rei e Barroso, na Região Central de Minas Gerais. Ele foi vítima de um acidente com duas carretas, no Km 237 da BR-265.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista sobrevivente contou que a batida frontal aconteceu depois que o outro condutor perdeu o controle de sua carreta.

As rodas do veículo causador do acidente, segundo o motorista que sofreu ferimentos leves, caíram em uma vala. Com isso, a carreta que vinha em sentido contrário rodou na pista e colidiu contra a outra.

Segundo os bombeiros, quando os militares chegaram ao local, Fabiano Rocha, natural de Carandaí, na Região Central de Minas, já estava sem vida.

O outro motorista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os paramédicos o levaram para o Hospital de Barroso.

Houve lentidão na BR-265, pois houve derramamento de óleo na pista. Contudo, a Polícia Militar Rodoviária informa já ter liberado o trânsito no local, próximo ao distrito de Elvas, em Barroso.