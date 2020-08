Caminhão de cimento bate em van e tomba na entrada de Pedro Leopoldo

Bombeiros tiveram que remover painel dianteiro do caminhão para retirar o motorista (foto: Divulgação/CBMMG)

O motorista de uma carreta, com placa de Pirapora, teve que ser retirado das ferragens no início da tarde desta segunda-feira (24) após colidir contra uma van e tombar na pista sentido Matozinhos da MG-424, na entrada de Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O condutor Jean Fernandes Dias, de 26 anos, teve múltiplas fraturas na perna e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, sem força para sair do caminhão bitren que transportava cimento, precisou ser removido pelos agentes, que tiveram que cortar o painel dianteiro do veículo.

O motorista foi conduzido por uma ambulância de Pedro Leopoldo para o Hospital Risoleta Tolentino Neves, em Belo Horizonte, mas não corre risco de morrer. Das seis pessoas que estavam na van, apenas uma teve ferimentos leves e foi socorrida pela própria empresa do veículo. No entanto, o destino da vítima não foi informado.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para o local e o caminhão ainda não foi removido.