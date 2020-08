Rua em que aconteceu o crime, no Bairro Colônia Santa Isabel (foto: Reprodução/Google Street View)









As circunstâncias do crime ainda serão apuradas pela Polícia Civil, mas, segundo testemunhas ouvidas pela PM ainda no domingo, há suspeitas de duas motivações: uma aposta ou a recusa da vítima em voltar para a criminalidade.





Segundo as testemunhas, uma partida de futebol acontecia instantes antes do crime em uma quadra da região. Os jogadores teriam apostado um refrigerante, a vítima não teria pagado o que devia e, por isso, foi baleada.





A outra linha de investigação sugere que antigos comparsas do homem o teriam procurado, sugerindo que voltasse ao mundo crime. O homem teria se negado, alegando que teria uma audiência nos próximos dias e que poderia ser libertado. Diante da recusa, os antigos parceiros teriam consumado o crime.





Não foram encontradas armas ou munições no local do crime. O corpo foi removido pelo rabecão da Polícia Civil e encaminhado ao IML de Betim. As investigações seguem.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira

Um homem de 28 anos foinesse domingo (23) dentro de sua própria casa no Bairro Colônia Santa Isabel, em Betim, na Grande BH. Ele cumpriaem regime semiaberto e teria uma audiência sobre o caso nos próximos dias.