Gêmeos, adolescentes são detidos após assaltarem farmácia em BH

Materiais de higiene e fraldas foram roubadas (foto: Divulgação/Polícia Militar de Minas Gerais) adolescentes de 17 anos, gêmeos, foram detidos em flagrante pela Polícia Militar (PM) na manhã deste domingo. Eles são suspeitos de participarem de um assalto a uma farmácia na Rua Grão Mogol, no Bairro Sion, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Doisde, foram detidos em flagrante pela(PM) na manhã deste domingo. Eles são suspeitos de participarem de um assalto a umana Rua Grão Mogol, no Bairro Sion, na Região Centro-Sul de









Com a informação de que os assaltantes teriam fugido a pé em direção à Avenida Nossa Senhora do Carmo, os policiais avistaram duas pessoas se escondendo em uma casa. Após cerco no local, eles invadiram e encontraram os dois irmãos gêmeos.





Com eles, foram encontrados 47 desodorantes, três pacotes de fralda, três kits de pasta de dente e dois antissépticos bucais, tudo em duas mochilas. O terceiro suspeito do crime não foi encontrado.





Os dois jovens foram encaminhados para o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional de BH (CIA-BH), no Bairro Barro Preto, Região Centro-Sul de BH.