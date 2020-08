Batida entre dois carros deixa um morto na MG-353, em Juiz de Fora

Uma colisão frontal entre dois carros deixou um morto na manhã deste sábado em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Outras duas pessoas ficaram feridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os veículos bateram por volta das 10h30 na MG-353, continuação da Avenida Juiz de Fora, no Bairro Grama. O local fica próximo ao Hospital João Penido.

(foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Quatro viaturas da corporação foram ao local. Uma das vítimas estava dentro do carro que capotou, enquanto a outra estava deitada ao lado do segundo veículo. O ocupante do primeiro carro estava inconsciente e com ferimentos graves. Os militares prestaram os primeiros socorros e uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para apoio no atendimento, mas o homem acabou morrendo no local.