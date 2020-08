Homem é preso por estuprar jovem na Região Leste de BH

Bairro Vera Cruz, na Zona Leste de BH, onde ocorreu o crime (foto: João Miranda/Esp. EM/D.A Press - 21/8/13) preso em flagrante, na madrugada desta sexta-feira (21), por estuprar uma jovem, de 21 anos, no Bairro Vera Cruz, na Região Leste de Belo Horizonte. A vítima conseguiu pedir socorro ao irmão após se trancar no banheiro da residência onde o crime ocorreu.



Segundo a PM, no local do crime a vítima teria sido obrigada a manter relações sexuais com o autor. Ela tentou fugir, mas foi ameaçada pelo homem.





Irmão chamou a polícia

Em determinado momento, a jovem convenceu o criminoso a deixá-la ir ao banheiro e, convencido de que a prática sexual continuaria depois, atendeu ao pedido.



A jovem então se trancou no banheiro, ligou para o irmão e disse onde estava e o que estava aconteceu. O irmão dela acionou a polícia e, minutos depois, os militares chegaram ao local.





Na primeira tentativa de abordagem, os policias tentaram convencer o homem a liberar a vítima. Com a negativa, eles pularam o muro da casa e conseguiram libertar a jovem e prender o autor.



O facão usado para coibir a vítima também foi apreendido.





Ainda segundo os militares, o homem disse que convidou a vítima para manter relações com ele e teria desembolsado R$ 30 em dinheiro pelo ato sexual. Mas, no interior da casa, a mulher havia desistido de fazer o programa.





Após a prisão, testemunhas disseram que o criminoso teria ameaçado o irmão da vítima e também bateu com a cabeça contra a grade da viatura, na tentativa de alegar que havia sido agredido pelos policiais.





O autor foi encaminhado a Delegacia de Mulheres, onde a ocorrência foi encerrada.





*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina