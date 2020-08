Com flexibilização em BH, metrô tem novo horário e amplia funcionamento

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press ) comércio em Belo Horizonte nos dias de semana, o metrô de BH começará a operar de segunda a sexta, das 5h40 às 20h30, com operação ininterrupta em todas as 19 estações a partir de segunda-feira (24). Com a publicação do Decreto Municipal 17.416/20, que ampliou os horários de abertura doem Belo Horizonte nos dias de semana, o metrô de BH começará a operar de segunda a sexta, das 5h40 às 20h30, com operação ininterrupta em todas as 19 estações a partir de segunda-feira (24).





“A alteração visa garantir a expansão da oferta de transporte público a todos os trabalhadores essenciais, ao mesmo tempo que promove o redimensionamento do número de trens em circulação para os dias em que o comércio opera de modo restrito na capital”, disse a companhia em nota.





A CBTU-BH informou ainda que “não medirá esforços em readequar suas operações no estado, sempre que houver novas determinações das autoridades competentes e permanece atenta às determinações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde no combate à pandemia”.

Uso obrigatório de máscara Segue obrigatório o uso de máscaras sobre o nariz e boca, conforme determina o Decreto Municipal 17.322/20. A medida é válida para todas as dependências do metrô e ficará em vigor por tempo indeterminado. É fundamental observar o cumprimento rigoroso da norma, considerando que o decreto prevê que os estabelecimentos de serviços deverão impedir a entrada e a permanência em seu interior de pessoas sem máscaras.