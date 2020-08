Policial usa moto emprestada para perseguir e prender adolescente

Menor foi perseguido pelo policial e alcançado na Avenida Vilarinho (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press - 27/8/19)

A ajuda de um motoqueiro foi preponderante para o êxito de uma ação policial nesta quinta-feira (20), na Zona Norte de Belo Horizonte. O homem emprestou suaa um policial para a perseguição e captura de um menor, de 14 anos, que minutos antes havia furtado a motocicleta de uma mulher.Tudo aconteceu por volta das 17 horas. Uma mulher chegava para trabalhar numa clínica médica situada na Rua Osório Duque Estrada, 491, no BairroQuando entrava no prédio, percebeu que um ladrão havia montado em sua moto e fugido nela.Imediatamente, a vítima ligou para a PM, que de posse das descrições, da motocicleta e das roupas do, iniciaram um rastreamento na região.Pouco tempo depois, os militares localizaram a moto parada num semáforo da Rua Cristiano Guimarães. Ligaram a sirene, como alerta, e o ladrão saiu em disparada. A viatura foi atrás.Quando o motoqueiro entrou na Avenida, ele acabou batendo contra outra viatura policial. Rapidamente, se levantou, montou na moto e continuou a fuga.Um homem que estava o local viu tudo, ofereceu, então, aos policiais seu veículo. Um dos policiais montou na moto e saiu em perseguição. Mais à frente, conseguiu alcançar o menor e detê-lo.O menor teve um ferimento na cabeça e foi levado para a UPA Venda Nova e, de lá, encaminhado para o, onde deve passar a noite, antes de ser levado para a Delegacia de Menores.