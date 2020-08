Investigação que envolveu até o FBI constata desvios de R$ 100 milhões em Minas

Parque Aquático River Park, em Santa Bárbara, está no centro do esquema fraudulento (foto: Polícia Civil/Divulgação)

Um crime investigado pela Polícia Civil mineira e que conta com as participações do FBI, dos EUA, e da Policia Civil de São Paulo. Essa é a operação “” (Rio de Dinheiro, em tradução livre), desencadeada nesta quinta-feira (20) com o objetivo de detectar laranjas e empresas de fachada ligadas ao, em Santa Bárbara (MG).A estimativa é de um esquema fraudulento tenha resultado em desvios de R$ 100 milhões. A Polícia Civil pediu o bloqueio do dinheiro encontrado nas contas dos envolvidos nas investigações.

Foram feitas buscas, simultaneamente, em Belo Horizonte; Barão de Cocais, na Região Central de Minas Gerais; e Garça, no Centro-Oeste de São Paulo



As investigações, segundo o delegado Domiciano Monteiro, titular da Divisão Especializada de Combate à Corrupção e Investigação a Fraudes e Crimes contra a Ordem Tributária, tiveram início em 2018, a partir de denúncias anônimas, a maioria delas em Barão de Cocais.



Nesta quinta foram ouvidas seis pessoas e apreendidos celulares, documentos, computadores, máquinas de cartões de crédito e outros materiais.



O objetivo é apurar crimes de falsidade ideológica, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa envolvendo o parque aquático.





O esquema criminoso está ligado a movimentações de recursos por meio de '' e empresas de fachada. “Há inconsistência fiscal dos investigados, na casa dos milhões de reais, e também das várias empresas envolvidas. Os valores que são declarados por essas pessoas físicas e jurídicas não conferem com a realidade”, diz o delegado.Ele detalha que algumas pessoas declararam ter vendido dados pessoais para essas empresas por R$ 1 mil por mês, emprestando seu nome ao esquema. O intuito seria o de dissimular a origem e o destino de recursos.Váriasque movimentaram recursos na casa de dezenas de milhões de reais possuem como sócias pessoas com renda de um salário mínimo ou pouco mais que isso, apesar de toda essa movimentação.

Suspeitos viveram nos EUA

Dois suspeitos, segundo ele, moraram nospor vários anos e se mudaram para o Brasil em 2015, quando teve início a movimentação suspeita. Outros investigados também possuem contatos naquele país, que apontam movimentação de recursos para esse mesmo esquema.“Onos auxiliou na obtenção de informações de investigados no exterior, uma vez que já foram detectadas até mesmo a aquisição e a venda de pelo menos dois imóveis dos investigados em Miami.”O delegado não tem ideia, ainda, de quando as investigações serão encerradas. Todos os envolvidos serão indiciados pelos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica e