Homem de 18 anos morre depois de trocar tiros com a polícia em Betim

Segundo boletim de ocorrência, o homem teria trocado tiros com policiais no Bairro Jardim Teresópolis (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press - 25/1/20)

Um homem morreu nesta quinta-feira (20) numa troca de tiros com a Polícia Militar, no Bairro, em Betim. A vitima é Pablo Rodrigues de Oliveira, de 18 anos, que tinha em seu poder uma pistola 9 milímetros e 35 pinos de cocaína.Policiais do GER do 2º Batalhão de Polícia Especializada da PM foram acionados para investigar o tráfico de drogas num conjunto residencial da Rua Baturité, 45.Tão logo estacionaram apolicial junto ao portão de entrada do conjunto, foram recebidos com tiros. Rapidamente, os oficiais procuraram se proteger e responderam aos tiros.Quando o barulho cessou, os policiais foram em direção ao ponto de onde partiram os, e lá encontraram Pablo, caído, com um tiro no peito, a arma no chão e uma bolsa.Os policiais levaram o homem para a UPA Jardim Teresópolis, onde ele chegou a ser atendido, mas acabou morrendo no meio do procedimento médico.O caso foi registrado na Delegacia de, que investigará o passado de Pablo.