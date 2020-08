PRF apreende uma tonelada de maconha na BR-381, em Contagem

A droga está avaliada em R$ 1 milhão (foto: Divulgação/ PRF) Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), um carregamento de maconha com cerca de uma tonelada. A droga estava escondida dentro de um carro e era avaliada em aproximadamente R$ 1 milhão. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta quinta-feira (20), na BR-381, próximo ao Anel Rodoviário, em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), um carregamento decom cerca de uma tonelada. A droga estava escondida dentro de um carro e era avaliada em aproximadamente R$ 1 milhão.





PRF apreende cerca de 1 tonelada de maconha após tentativa de fuga de traficante na BR-381, próximo ao Anel Rodoviário, em Contagem



Saiba mais:https://t.co/xCwuWTmEhD pic.twitter.com/vUYPTwv6WL — Estado de Minas (@em_com) August 20, 2020

A viatura sinalizou para que o carro parasse e o motorista obedeceu.





Ao perceber a aproximação dos policiais, o motorista acelerou o automóvel na tentativa de fugir do local, mas, durante a investida, o veículo chocou-se contra um barranco, ficando preso em cima da calçada. Nesse momento, o homem tentou escapar a pé, sendo detido pelos militares.





Apreensão





Dentro do veículo, que havia sido desmontado para fazer o transporte da droga, os agentes localizaram uma tonelada de maconha, assim como revelado pelo motorista.





Aos policiais, o homem disse que já possuía registro criminal por tentativa de homicídio em Santa Catarina, e confessou que receberia R$ 10 mil pelo transporte da droga para Divinópolis, no Centro-Oeste, e Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.





O motorista, o veículo e a droga foram encaminhados para a Polícia Federal.

Segundo a PRF, a droga está avaliada em R$ 1 milhão.

*Estagiário sob supervisão de Álvaro Duarte