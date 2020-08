Confira o protocolo para funcionamento dos restaurantes em BH

Fechados desde o início da pandemia, restaurantes poderão abrir a partir de segunda-feira (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Depois de apelo dos empresários do setor, a prefeitura de Belo Horizonte liberou o funcionamento dos restaurantes na capital dentro do plano de reabertura da economia. Porém, os proprietários deverão seguir medidas rígidas para evitar a transmissão do coronavírus, como uso de termômetros na portaria dos estabelecimentos, máximo de duas pessoas por mesa.

O protocolo vai começar a valer a partir de segunda-feira. Os restaurantes só poderão funcionar de 11h às 15h, de segunda a sexta-feira. Nos formatos de drive-thru, os serviços não terão restrições.





Apesar de flexibilizar a economia, Kalil admite que poderá decretar o fechamento das atividades se os números piorarem: "Está na hora de os lojistas, comerciantes tomarem conta do seu negócio. Nós não temos a menos dúvida que, se os números piorarem, vamos fechar totalmente a cidade. É uma probabilidade real e continua na nossa alça de mira", afirma o prefeito.

Segundo Kalil, a reabertura do setor servirá para atender a outros trabalhadores que estão em serviço: "Estamos fazendo isso porque o comerciário não vai ficar comendo em fundo de loja. Estamos abrindo para atender os comerciários que estão saindo para trabalhar".









Protocolo para restaurantes

• Capacidade máxima de 1 pessoa a cada 7 m2, incluindo os funcionários.





• Aferir as temperaturas de clientes e funcionários por termômetro digital

infravermelho antes da entrada no estabelecimento.





• Privilegiar a disposição dos clientes em área externa do estabelecimento e/ou em locais com maior ventilação.





• Uma mesa a cada 6,50 m2, respeitado o distanciamento mínimo de 2,5 m

entre mesas, com no máximo duas cadeiras por mesa.









• Máximo de duas pessoas por mesa.





• É admitido o uso das calçadas para disposição de mesas mediante licenciamento junto ao município e isolando-se a área para evitar aglomeração e circulação.





• Vedado o modelo de self-service. Admite-se serviço com buffet com isolamento dos alimentos em relação aos consumidores e montagem do prato por profissional do estabelecimento devidamente paramentado.





• Proibida a abertura de espaços de entretenimento infantil (kids) ou área de lazer, caso o estabelecimento possua.





• Funcionários devem vestir uniforme somente no local de trabalho. Uniformes, equipamentos de proteção e máscaras não devem ser compartilhados.