PM apreende 450 barras de maconha em 'delivery-lava jato' na Região Oeste de BH

) interceptou, na noite dessa terça-feira, um lote que funcionava como, venda, entrega e retirada dena Rua Inácio Parreira Neves, no, na. Policiais do batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam) receberam a denúncia de que o espaço era usado para o tráfico de drogas e confirmaram a acusação, ao encontraremno imóvel.

Depois de a denúncia chegar à corporação, os militares montaram um cerco ao redor do imóvel. Assim que as mobilizações começaram, alguns motociclistas no local, até com mochilas de entrega por aplicativo de comida, conseguiram fugir.