Suspeito é preso com armas e drogas após execução de rival na Vila Marimbondo, em Contagem

Um homem de 31 anos foi preso nesta terça-feira (18), suspeito de matar um rival de 26 anos, ana Vila Marimbondo, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima foi atingida por diversos disparos. A motivação do crime pode ter relação com o tráfico de drogas.

O suspeito estava em um Uno branco, identificado como utilizado no crime. Com ele foram localizadas umasemi-automática, a mesma usada no crime, uma pistola calibre 380 com carregador e cinco munições intactas e uma barra de