Casal que aplicava golpes em Minas é preso no Paraná

A Polícia Civil de Minas Gerais acredita ter solucionado um golpe de estelionato, que teve como vítima um caminhoneiro da cidade mineira de Fronteira, com a prisão de um casal, uma mulher de 23 anos, e um homem de 20, na cidade de Rolândia, no Paraná, na noite de sexta-feira. de Minas Gerais acredita ter solucionado um golpe de estelionato, que teve como vítima um caminhoneiro da cidade mineira de, com a prisão de um casal, uma mulher de 23 anos, e um homem de 20, na cidade de, no, na noite de sexta-feira.









Recebeu, então, uma ligação telefônica, de uma pessoa que dizia estar de posse de seu veículo e que o deixaria num posto de gasolina, mas para que isso acontecesse, ele deveria fazer dois depósitos bancários, no total de R$ 3 mil.





Pesando ser a ligação do autor do roubo, o caminhoneiro fez o depósito da primeira parcela, de R$ 1.500,00, na manhã desse sábado, e a segunda parcela deveria ser depositada à noite. No entanto, depois de algum tempo, desconfiou estar sendo vítima de um golpe e decidiu procurar a Polícia Militar de Fronteira.





Os militares fizeram, então, contado telefônico com a delegacia de Frutal. Os policias fizeram contato com a agência bancária informada pelo golpista e com os dados cadastrais do titular da conta em mãos solicitaram ajuda das polícias Civil e Militar do Paraná, que localizaram o casal. Foi recuperado R$ 450.





De acordo com os policiais paranaenses, o caso do caminhoneiro pode levar à elucidação de vários outros golpes semelhantes, do qual o casal passa a ser suspeito.





As investigações foram coordenadas pela 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) em Frutal. Os policiais continuam as investigações, agora, tentando localizar e recuperar o caminhão roubado.