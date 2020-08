COVID-19: 100 pessoas já passaram pelo Centro de Triagem em Muzambinho

Centro de Triagem é inaugurado para agilizar atendimentos de COVID-19 (foto: Prefeitura de Muzambinho /Divulgação)

A prefeitura deno Sul de Minasinaugurou esta semana o Centro dede casos da. O objetivo é centralizar o atendimento de pessoas com sintomas do novo. “Todo paciente com síndrome gripal é direcionado a esse Centro, assim, vamos evitar a propagação da doença e o excesso de atendimentos nas unidades de saúde da cidade”, explica Gustavo Paoliello, secretário de governo do município.

Espaço amplo tem sala de testagens (foto: Prefeitura de Muzambinho )

O projeto teve a parceria dodo Sul de Minas. “O IF cedeu o prédio do campus da cidade, que estava parado por causa da. O amplo espaço tem sala de testagens, sala de isolamento, sala dee aferição de sinais vitais e consultório médico. A equipe é composta por médico, enfermeiro, dois técnicos de enfermagem, recepcionista e serviços gerais”, completa.

O centro de triagem já vem sendo planejado desde o início da pandemia. “O espaço estava desocupado, nós, naquele primeiro momento, já fizemos uma organização, limpamos o espaço e ficamos aguardando o momento que a prefeitura considerasse adequado para iniciar as atividades”, Renato Aparecido Souza, diretor-geral do IF Sul de Minas.

Os atendimentos começaram na segunda-feira (10) e cerca de 100 pessoas já passaram pelo local. “O horário de atendimento segue o da prefeitura: das 8h às 17h. Quando a pessoa testa positivo e precisa ser internado, o paciente é encaminhado para a Santa Casa da cidade. Em casos mais graves, a nossa referência é em Guaxupé”, diz.

Muzambinho tem pouco mais de 20 mil habitantes e soma 28 casos confirmados de COVID-19. Uma pessoa já morreu em decorrência da doença. Outros 23 casos estão em investigação.