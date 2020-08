Corpo de homem baleado encontrado numa rua de Brumadinho é mistério para a polícia

Assassinato ocorreu na Rua Iaiá Sampaio, em Brumadinho (foto: Google Maps/Reprodução) assassinato ocorrido em frente ao número 440 da Rua Iaiá Sampaio, em Brumadinho. A vítima, identificada apenas pelo apelido de “Abutre”, foi encontrada morta com um tiro na nuca, que varou na testa, caído na rua. A polícia está às voltas com umocorrido em frente ao número 440 da Rua Iaiá Sampaio, em. A vítima, identificada apenas pelo apelido de “Abutre”, foi encontradacom um tiro na nuca, que varou na testa, caído na rua.









Os policiais também tiveram informações de que a vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas e com traficantes, identificados pelas alcunhas de “Fernandinho” e “Felipinho”, sendo que este último teria sido o mandante do crime.





No entanto, segundo os policiais, na madrugada dessa quinta-feira houve um grande tumulto no local, com tiros disparados por cerca de meia hora. Nenhum morador se atreveu a sair de casa para ver o que estava acontecendo, temendo por suas vidas.





Quando o dia amanheceu, os moradores, ao abrirem portas e janelas, avistaram o corpo caído na rua, cheio de balas. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Brumadinho.