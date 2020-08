Betim reabre comércio em dias alternados; entenda como vai funcionar

Comércio não essencial vai abrir em dias alternados em Betim (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press)

O prefeito de Betim, Vittorio Medioli, comunicou por meio de vídeo em suas redes sociais, na tarde desta quinta-feira (13), que fará nova flexibilização do comércio no município. As mudanças contemplarão o comércio não essencial, que poderá abrir de segunda a sábado, em dias alternados, funcionando sempre das 10h às 16h.

Confira o que poderá funcionar com a nova regra:

Em dias pares, de segunda a sábado: lojas de móveis e eltrodomésticos, relojoarias, loja de acessórios, joalherias e perfumes, livrarias, comércio de embalagens, academias e centros de ginásticas e demais estabelecimentos de condicionamento físico, lojas de artigos de presente e festas, lojas de venda de colchão, lojas de equipamentos de áudio e instrumentos.

Em dias ímpares, de segunda a sábado: lojas de departamentos, roupas, confecções e calçados, floricultura, paisagismo e jardinagem, clínicas de estética, podóloga, pilates, barbearia, salões de beleza, certificadoras digitais, locadoras de veículos, docerias e biscoiterias, tabacarias, loja de artigos de esportes, loja de artigos religiosos, servços de lan-house, demais ramos não especificados e não proibidos no decreto.

Medioli reforçou que todas as medidas sanitárias e de isolamento continuarão sendo exigidas e também falou sobre o motivo para o horário de abertura ainda ser reduzido. “É uma medida necessária para evitar aglomerações no transporte público. Os trabalhadores do comércio essencial tomam ônibus mais cedo, e os que trabalham no não essencial poderá pegar o ônibus quando já caiu o horário de pico”, disse o prefeito no vídeo.

Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pelo município, Betim já soma 3.516 casos confirmados e 131 óbitos por COVID-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 89 dos 105 leitos de CTI da cidade encontram-se ocupados, o que corresponde a 85% de ocupação, e, no Hospital de Campanha, há 31 leitos clínicos com pacientes da COVID-19.