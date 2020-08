Idosos participam de cursos on-line e recebem videoaulas de inclusão digital durante a pandemia

(foto: PBH/Divulgação) idosos residentes em lares de Belo Horizonte têm contado com uma importante aliada para se distrair e afastar a solidão: a tecnologia. Mesmo não sendo uma novidade em lares filantrópicos de Belo Horizonte, a inclusão digital vem sendo cada vez mais estimulada durante a pandemia. Impossibilitados de receber visitas durante o período de distanciamento social,residentes em lares de Belo Horizonte têm contado com uma importante aliada para se distrair e afastar a solidão: a









Há dois anos, residentes já participam do projeto Gentileza Digital, idealizado pelo Movimento Gentileza, que até março deste ano realizava oficinas periódicas de informática básica em telecentros instalados dentro das instituições. Com a suspensão das oficinas presenciais em decorrência do novo coronavírus, o estímulo aos idosos continua, mas, desta vez, através das videoaulas.





“O engajamento dos idosos pelo mundo virtual trouxe resultados surpreendentes nesses dois anos de projeto. Mais do que nunca, queremos manter o alto nível de interesse deles para que possam se conectar com o mundo exterior e ter novas possibilidades de lazer por meio dessas ferramentas”, explica Ana Laender, coordenadora do Movimento Gentileza e primeira-dama do município.





O radialista aposentado Ignácio Galvão, de 66 anos, morador do Lar Recanto da Saudade, já completou sua participação em dois cursos oferecidos pela Prodabel durante a quarentena: Introdução às Novas Tecnologias e Ferramentas Home Office.

O idoso é tido como uma referência no lar quando o assunto é tecnologia. Há dois anos ele soma seus conhecimentos de comunicador com os novos aprendizados para conduzir os colegas da terceira idade em experiências musicais diárias pelo Youtube e em viagens virtuais pelo Google Maps.





“As videoaulas têm me ajudado a retomar muitos conhecimentos e aplicá-los em favor do coletivo. Hoje faço um trabalho criativo com os colegas, escolhendo trilhas sonoras que auxiliem a concentração durante as atividades de colorir, por exemplo, ou em momento de lazer e distração. Isso contribui para o convívio social e o bem-estar de todos e funciona como uma terapia para diversas patologias”, conta Ignácio.



Inscrições abertas para cursos on-line dedicados aos idosos



A Prodabel disponibiliza gratuitamente, por meio de sua plataforma EAD, cursos de inclusão e capacitação digital, com turmas exclusivamente voltadas para os idosos. As informações completas e o formulário de inscrição estão disponíveis neste link