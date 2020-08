Policiais civis fazem paralisação contra reforma da Previdência do estado

Policiais em frente a delegacia nesta manhã (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

A categoria já realizou outras manifestações nos últimos meses . Os policiais exigem tratamento igualitário na reforma e garantia de direitos conquistados nos últimos anos. Na capital, a concentração dos policiais começou por volta das 8h na porta do sindicato, no Bairro Lagoinha, Região Noroeste de Belo Horizonte. De lá, eles devem sair empassando pelo Detran, Divisão de Registro de Veículo (DRV), Centrais de Flagrantes (Ceflans) e o Instituto de Identificação. Do meio-dia às 18h, os policiais habilitados farãoou outras ações solidárias.As entidades pedem que os manifestantes evitem o uso de veículos oficiais no protesto. “Somente haverá funcionamento das Deplans, um flagrante por vez, e do IML. A criminalística somente funcionará para casos de morte violenta. No interior, nos mesmos moldes da capital”, diz o sindicato. No interior do estado, a orientação é para que os policiais encerrem as carreatas nas Câmaras Municipais.Nessa quarta-feira, o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais (Sindepominas) publicou no Facebook uma nota sobre adesta quinta-feira. A função exercida pelos servidores da segurança pública possui especificidades próprias, como o alto risco que perdura durante toda a atividade profissional, e se estende até depois de sua aposentadoria, além da prestação ininterrupta do serviço, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias ao ano”, diz o texto.Eles exigem valorização e reconhecimento de riscos inerentes às funções e paralelismo com ar (PM). Na nota, os representantes dos servidores criticam a reforma do governo de Romeu Zema (Novo). “Uma reforma que desconheça e desrespeita o tratamento paradigmático entre as forças de segurança que exercem funções diferenciadas, mas complementares, poderá atingir o caos, como efeito deletério incrementar a criminalidade e a impunidade. Essa reforma não atinge apenas opúblico atingirá toda a população mineira, portanto, e proporcional à importância das funções que executamos”, finaliza.