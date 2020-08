PRF apreende 30kg de maconha em São Gonçalo do Sapucaí

Os cães da PRF acharam as drogas escondidas dentro de compartimentos do veículo (foto: Polícia Rodoviária Federal / divulgação)

Cerca de 30kg de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite dessa terça-feira (11), em São Gonçalo do Sapucaí, no Sul de Minas. A apreensão ocorreu no BR-381, km 796, e contou com auxílio de cães farejadores.

Durante patrulhamento na rodovia, os policiais deram ordem de parada a um veículo Fiat Toro, conduzido por dois homens. Durante a conversa com os policiais, eles demonstraram intenso nervosismo. Ainda de acordo com a PRF, desconfiados, os agentes acionaram o Grupo de Operações com Cães para realizar a vistoria no veículo, e os cães indicaram a presença de substâncias na tampa traseira da carroceria.

Durante a vistoria, foram encontrados tabletes de maconha escondidos na lataria e no motor da caminhonete. Os 32 tabletes totalizaram 30kg da droga. Também foram apreendidos dois celulares e R$ 75 em espécie, além de documentos. Ao ser questionado sobre a maconha, o condutor informou que pegou o veículo, saiu da Bahia e seguia para São Paulo.

Ainda de acordo com o suspeito, a droga foi obitda com uma pessoa em um supermercado. Ele receberia R$ 8 mil pelo transporte. Os dois homens foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Pouso Alegre, também no Sul de Minas.