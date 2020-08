Números de casos dengue aumentam 38% em Pará de Minas em relação a 2019

Fumacê intensifica os trabalhos contra mosquito da dengue em Pará de Minas (foto: Prefeitura de Pará de Minas/Divulgação)

Com ode 38% no número dede infectados pelaem, na Região Central do Estado, moradores e prefeitura intensificam a vigilância contra os focos do mosquito. Dados da Secretaria Municipal de Pará de Minas mostram que, de janeiro a julho deste ano, foram contabilizados 3624 casos da doença. No mesmo período do ano passado, foram 2614 infectados.A dona de casa Eunice Ferreira da Silva, de 45 anos, está sempre em alerta. Na varanda de casa, muitas plantas, mas todas sem o pratinho. “Não deixo água acumulada nas plantas e sempre deixo o quintal limpo para não haver perigo algum”, conta.Mesmo com as medidas de segurança impostas pelo COVID-19, agentes de combate a endemias realizam visitas nos imóveis da cidade. A vendedora Alícia Soares, de 26, avalia como importante as vistorias nas residências. “Não adianta eu cuidar e o meu vizinho deixar o quintal sujo ou utensílios que acumulem água”, destaca.Mesmo com a temporada de seca, a Secretaria Municipal de saúde informou, por meio de nota, que “as ações de prevenção e combate foram intensificadas, assim como os esforços para a conscientização da população sobre a importância de medidas simples que evitam o acúmulo de água e a formação de focos do mosquito transmissor da doença”.Uma das apostas da secretaria são as redes sociais, fundamentais para ajudar a divulgar peças informativas para os moradores, além dos mutirões para recolhimento de materiais e objetos que acumular água nas residências.A prefeitura de Pará de Minas informou ainda que estão sendo efetuados trabalhos com "fumacê" nos 16 bairros da cidade com maior infestação do mosquito.