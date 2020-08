Casal é condenado a pagar indenização por ofensas e acusações publicadas no Facebook

(foto: TJMG/Reprodução) Montes Claros foi condenado, em primeira instância, a indenizar dois homens em R$ 21 mil após atacá-los nas redes sociais. O envio das mensagens ofensivas foi comprovado na Justiça pelas vítimas e os culpados foram condenados por danos morais. A decisão foi da 4ª Vara Cível da Comarca de Montes Claros, no Norte de Minas. Um casal defoi, em primeira instância, adois homens emapós atacá-los nas redes sociais. O envio dasfoi comprovado na Justiça pelas vítimas e os culpados foram condenados por. A decisão foi da 4ª Vara Cível da Comarca de Montes Claros, no Norte de Minas.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) informou que as postagens foram feitas pelo homem e apoiadas pela mulher, a partir de comentários. As vítimas pediram a exclusão das mensagens e a condenação do casal por danos morais “devido ao conteúdo de caráter calunioso e difamatório das publicações”. A tutela que solicitava a exclusão das publicações foi concedida com urgência.

O juiz João Adilson Oliveira concluiu que o ocorrido é de caráter calunioso e difamatório. “Considerou que a calúnia e a difamação atingem diretamente os direitos da personalidade, e por isso, deve ser deferido o pedido de compensação por danos morais”, divulgou o TJMG.

O magistrado também considerou que a mulher ofendeu apenas uma das vítimas por meio de seus comentários e que, por isso, deveria reparar apenas o ofendido em R$5 mil.

“Tenho para mim que o destaque das postagens merece maior reprimenda que os comentários, ante a vinculação de dependência entre um e outro tipo de publicação”, afirmou o juiz.

Portanto, o homem responsável pelas publicações foi condenado a indenizar cada vítima em R$ 8 mil por danos morais.





A decisão é de primeira instância e é passível de recurso.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.