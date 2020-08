Sede da PBH recebe iluminação especial em luto pelas 100 mil mortes por coronavírus no Brasil

Iluminação foi feita na sede da PBH, na Avenida Afonso Pena, no centro da capital. (foto: PBH/Divulgação) coronavírus, a sede da Prefeitura de Belo Horizonte foi iluminada, nesta segunda-feira (10), com luzes roxas. De acordo com a PBH, a iluminação especial é uma forma de expressar o luto pela morte de mais de 100 mil pessoas vítimas da COVID-19 em todo o Brasil. Em homenagem às vítimas do, a sede dafoi, nesta segunda-feira (10), com luzes roxas. De acordo com a PBH, a iluminação especial é uma forma de expressar opela morte de mais de 100 mil pessoas vítimas da COVID-19 em todo o Brasil.













O prefeito Alexandre Kalil decretou, no sábado, luto oficial de três dias em BH por meio do Decreto 17.409/2020. “Fica declarado luto oficial no Município de Belo Horizonte, por três dias, a partir da data deste decreto, em memória das mais de cem mil vítimas da covid-19 registradas no País”, divulgou.





Até esta segunda-feira (10), Minas Gerais registra 155.075 casos confirmados de coronavírus e 3.597 mortes pela doença, de acordo com boletim da Secretaria de Estado de Saúde. Belo Horizonte, por sua vez, tem 24.426 casos confirmados e 670 mortes pela COVID-19.