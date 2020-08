Polícia apreende 561 quilos de maconha em Uberaba. Dois homens são presos

No posto da Polícia Rodoviária federal, a droga apreendida (foto: Polícia Militar/Divulgação)

Um carregamento de maconha de 561 quilos foi apreendido pela Patrulha Rural da Polícia Militar de Uberaba, num trabalho que contou com a participação do Serviço de Inteligência da corporação e Polícia Rodoviária Federal (PRF). Na operação foram presos dois suspeitos de tráfico e dos veículos, um Palio Weekend e um Volkswagen Saveiro.





11:44 - 05/08/2020 Pizzaiolo que fabricava drogas é flagrado com a 'mão na massa' em Governador Valadares policiais receberam a informação de que dois homens estavam em atitude suspeita. O serviço de inteligência foi acionado, assim como a PRF. O local em que os suspeitos estavam era próximo ao Rio Araguari. Dois veículos foram avistados numa estrada vicinal, que dá acesso à BR-262 e, tão logo as viaturas policiais foram avistadas, os carros se puseram em fuga, Osreceberam a informação de que dois homens estavam em atitude suspeita. O serviço de inteligência foi acionado, assim como a PRF. O local em que os suspeitos estavam era próximo ao Rio Araguari. Dois veículos foram avistados numa estrada vicinal, que dá acesso à BR-262 e, tão logo as viaturas policiais foram avistadas, os carros se puseram em fuga,





Arrancaram em alta velocidade. O Saveiro tomou a direção de Uberaba, enquanto a Weekend foi para Araxá. A PRF montou um cerco no sentido Araxá e ao tentar entrar numa vicinal, depois de avistar os patrulheiros, a Weekend caiu num mata-burro. O motorista fugiu, mas no interior do veículo havia muitas barras de maconha.





Enquanto isso, na outra perseguição, o motorista da Saveiro entrou num posto de gasolina e foi para o estacionamento do restaurante. No entanto, foi alcançado e preso, assim como o passageiro. Também nesse carro, muita droga.





Depois das prisões, os policiais retornaram até o ponto em que a operação teve início, numa estrada vicinal, e lá, o terreno de uma fazenda, era o local de transbordo da droga. No local, lonas sujas de graxa escondiam um carregamento de maconha. No total, 561 quilos da droga.





Os policiais emitiram um alerta para um caminhão azul, que segundo investigações, teria deixado o local pouco antes da chegada dos policiais. Ele teria levado a droga para o ponto de encontro. Os homens estão presos na Delegacia de Plantão de Uberaba.