Carreta pega fogo na BR-381, em Santa Luzia; pista está interditada

Incêndio ocorreu pouco depois do posto da PRF em Santa Luzia (foto: Divulgação/PMMG)





Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a pista está interditada em ambos os sentidos. O Corpo de Bombeiros já conseguiu conter as chamas. No total, 4 mil litros de água foram utilizados.





O proprietário da carreta está no local, acompanhando os trabalhos. A princípio, o fogo teve início após uma falha mecânica, de acordo com relatos do motorista. Entretanto, somente o trabalho da perícia poderá determinar o que provocou o incêndio.





Caminhão ficou destruído (foto: Divulgação/CBMMG)



