Carro foi completamente destruído pelas chamas (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)





Um carro pegou fogo no fim da manhã desta quinta-feira na Avenida Cristiano Machado, altura do Bairro Sagrada Família, Região Leste de Belo Horizonte. O resgate do motorista e combate às chamas mobilizou guardas municipais, bombeiros e até motoristas que passavam pela região.

Incêndio em carro mobiliza bombeiros, guardas municipais e motoristas na Cristiano Machado pic.twitter.com/Qqr0wjfO6E — Estado de Minas (@em_com) August 6, 2020











Guardas municipais pegaram extintores de incêndio com motoristas de ônibus (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

“Eu estava passando por acaso no meu veículo particular e vi o princípio de incêndio em um carro. O pessoal da Guarda Municipal já estava retirando esse senhor de dentro do carro, meio desorientado. O carro tinha bastante fumaça e começamos a fazer o combate. Os guardas paravam os ônibus e pegavam os extintores (cedidos pelos motoristas)”, explicou o militar.





empresa de extintores e, com muita boa vontade, eles pararam e conseguimos pegar vários. Atacamos o foco ao mesmo tempo para conseguir compartimentar as chamas e foi isso que aconteceu”, contou. “A Guarda Municipal foi muito colaborativa, os motoristas de ônibus também e as duas pessoas da empresa (de extintores). Conforme o tenente Aihara, logo em seguida uma viatura do Corpo de Bombeiros chegou à Avenida Cristiano Machado para fazer o isolamento e concluir os trabalhos.



Equipe que participou do combate (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Segundo o bombeiro, o carro possuía um grande tanque de combustível, o que dificultava o combate às chamas. Mas eles acabaram recebendo um auxílio que foi considerado inusitado por ter chegado na hora certa. “Passou uma Kombi de umae, com muita boa vontade, eles pararam e conseguimos pegar vários. Atacamos o foco ao mesmo tempo para conseguir compartimentar as chamas e foi isso que aconteceu”, contou. “A Guarda Municipal foi muito colaborativa, os motoristas de ônibus também e as duas pessoas da empresa (de extintores). Conforme o tenente Aihara, logo em seguida uma viatura do Corpo de Bombeiros chegou à Avenida Cristiano Machado para fazer o isolamento e concluir os trabalhos.





A princípio, o motorista do carro não teve ferimentos. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio. O veículo foi completamente destruído.